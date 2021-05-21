В России стали реже менять фамилию и инициалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2020 году в России зарегистрировали 82 416 записей актов о перемене имени, чем в 2019 году, сообщает RT. По данным Минюста, это на 9 тысяч меньше, чем в 2019 году – тогда сделали 91 333 записи.
В приведенную статистику включается изменение фамилии и отчества, или только фамилии, или имени, или отчества. За I квартал 2021 года на территории страны уже сделали 25 654 записи актов.
Согласно закону "Об актах гражданского состояния", изменить инициалы в паспорте могут лица, достигшие 14 лет.
Юрист-международник Валерий Ванин связал тенденцию к снижению количества обращений граждан, желающих изменить имя, отчество или фамилию, с пандемией COVID-19. По его словам, перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи, и такие проблемы уходят на второй план.
В прошлом году жительница Екатеринбурга Алла Чикинда сменила отчество на "матчество". Девушка сменила свое отчество Васильевна и стала Ириновной. Сама она назвала данный поступок нормальной практикой. По словам Аллы, на такое решение ее подтолкнула несправедливость в том, что ребенок при рождении получает и отчество, и фамилию отца.
В январе 2020 года молодая мать из Томска решила дать своей новорожденной дочери "матчество" вместо отчества. Свой поступок она объяснила тем, что отец ребенка бросил семью и ей бы не хотелось, чтобы его имя фигурировало в документах.
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