Около 110 тыс из 165 тыс коек используется для заболевших коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Из 165 тысяч коечных мест в РФ порядка 110 тысяч использовали для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает Агентство "Москва".
На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава государства сообщил, какие меры предпринимаются для борьбы с распространением COVID-19. "Из 165 тысячи специализированных коек, развернутых, как мы и планировали для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тысяч Это, как мы видим, около 66%", – заявил Путин.
Кроме того, президент РФ обратил внимание, что весь ранее созданный резерв коечного фонда должен быть в постоянной готовности.
Ранее Путин предупредил о возможной второй волне коронавирусной инфекции. "Может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь", – сказал российский президент. Он подчеркнул, что темп прироста заболевания коронавирусом в стране снизился с почти 6% до 3,5%.
В России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровело 99 825 человек.
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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