СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который находится в исправительной колонии № 1 в Тверской области, разводится с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего чиновника.
Издание уточняет, что Улюкаев состоит в браке с Юлией Хряпиной. У них двое несовершеннолетних детей. Источник указывает, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние экс-министра.
Адвокату Виктории Бурковской ничего неизвестно о разводе. Она сообщила, что ее подзащитный не жалуется на условия содержания в колонии.
"За ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи", – сообщила журналистам Бурковская.
ФСИН опровергла информацию о VIP-условиях содержания Улюкаева в колонии
Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. По мнению обвинения, Улюкаев требовал деньги в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке принадлежащей государству доли в компании "Башнефть".
В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 миллиона рублей. Кроме того, он лишен возможности занимать госдолжности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.
В последнем слове в суде экс-министр заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".
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