La Nacion: названы признаки, по которым можно определить счастливого ребенка

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Счастливые дети чаще открыто выражают эмоции, проявляют интерес к творчеству и привязанность к близким, они задают вопросы, уверенно общаются и демонстрируют навыки управления стрессом. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание La Nacion.

По словам испанского клинического психолога Кати Хименес Молинс, главным фактором является свобода выражения эмоций. Дети, которые открыто говорят о чувствах и не боятся быть осужденными, как правило, растут счастливыми, а также более психологически устойчивыми. Именно поддержка родителей может обеспечить детям такое взросление.

Специалист считает, что счастливые дети проявляют живой интерес к миру вокруг себя. Они также не боятся задавать вопросы взрослым. Все это может свидетельствовать о чувстве безопасности и внутренней открытости.

Молинс отмечает, что надежная эмоциональная привязанность – основа детского счастья. Если ребенок знает, что может рассчитывать на поддержку, это помогает ему сохранять внутреннее спокойствие.

Психолог также рассказала, что другим признаком благополучия является интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Счастливые дети уверенно чувствуют себя в общении и умеют справляться с трудностями. Это говорит о развитой стрессоустойчивости и способности адаптироваться к миру.

Ранее сообщалось, что стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания. В моменты эмоционального выгорания сотруднику необходимо заняться тем, что важно в конкретный момент, а также определить установки, которые вредят психологическому состоянию, чтобы предотвратить синдром самозванца и перфекционизм.