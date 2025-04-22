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22 апреля, 07:51

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Миколог Вишневский: весенний грибной сезон начался в подмосковных лесах

Весенний грибной сезон начался в Подмосковье

Фото: depositphotos/mihtiander

Первые весенние грибы появились в лесах Подмосковья. Там можно заметить сморчки и саркосцифы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Союза грибников России Михаила Вишневского.

По его словам, таких грибов, как лисички, лучше пока не ждать, поскольку они появляются к концу лета.

Сезон весенних грибов может продлиться вплоть до майских праздников. При этом первые небольшие грибы в Московской области находили еще до начала апрельских снегопадов.

Как отметил эксперт Дмитрий Тихомиров, снег отложил сезон, однако создал хорошие условия для дальнейшего роста грибов: увлажнил почву и привел к контрасту температур.

В свою очередь, в Депприроды рассказали, что грибы играют важную роль в поддержании баланса в природе. Например, они способствуют разложению остатков животных и растений, что помогает поддерживать плодородие почвы.

В ведомстве также напомнили, что их сбор на особо охраняемых природных территориях запрещен. В этих местах также не разрешается оставлять за собой мусор, разводить костры, шуметь и повреждать растения и грибы.

Грибной сезон скоро начнется в Москве

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