Небольшие дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 22 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 22 апреля, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в области – от 14 до 19 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил, что в понедельник Центральная Россия окажется на орбите влияния балканского циклона, из-за чего в небе сформируются башенки кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечными ливнями с вероятностью мозаичных гроз и порывами ветра до 15 метров в секунду.