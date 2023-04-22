Терапевт объяснила, почему объятия благоприятно влияют на здоровье

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Объятия улучшают настроение, работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По словам специалиста, во время объятий в коже активизируются определенные рецепторы. Благодаря этому улучшается настроение, повышается уровень эндорфинов.

"Это группа веществ белковой природы, которая вырабатывается в головном мозге. Они выполняют массу функций в организме, и одна из них – укрепление иммунной системы", – объяснила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Люди, у которых хорошее настроение, позитивные эмоции, меньше болеют. Потому что эндорфины улучшают деятельность иммунокомпетентных клеток – лимфоцитов. Они становятся более активными.

Кроме того, с помощью объятий можно тренировать иммунную систему. Это связано с тем, что у каждого своя микрофлора, и во время процесса происходит обмен бактериями. Однако, если партнер болеет гриппом, от подобной близости лучше воздержаться, подчеркнула терапевт.

"Помимо эндорфинов, при объятии увеличивается выработка окситоцина. Это гормон, который уменьшает восприятие боли. Например, дети часто успокаиваются после объятий, если упали", – отметила врач.

Такая форма физической близости также очень полезна для сердечно-сосудистой системы. "Ученые проводили эксперимент. Группе молодых людей измерили артериальное давление. Затем часть участников обнималась, другие этого не делали. В итоге у первой группы давление и частота сердечных сокращений была ниже на 10%. Сердце начало сокращаться экономнее, а АД было оптимальным", – отметила Романенко.

Еще один плюс объятий заключается в улучшении работы мозга. Это тоже связано с увеличением выработки эндорфинов, уточнила терапевт.

"Наше настроение улучшается, мы получаем удовольствие от того, что происходит в жизни. Когда эндорфинов мало, человек начинает испытывать дискомфорт, быстрее впадает в депрессию", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Однако объятия, как любое лекарство, имеют строгую дозировку, предупредила врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, нужно обниматься четыре раза в день. Если хотите сохранить здоровье – восемь. А если желаете развиваться, гармонично жить и получать удовольствие – не менее 12 объятий.

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