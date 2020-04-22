Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.

Жертву снимают с помощью веб-камеры или делают запись экрана во время просмотра порно, а затем требуют перевезти им деньги. В случае отказа киберпреступники обещают заразить пользователя и всю его семью коронавирусом.

Обычно жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника. Впрочем, мошенники могут продолжить шантажировать человека и требовать еще больше денег.

Специалисты в этом случае рекомендуют превентивные меры, например заклеивать веб-камеру.

Ранее эксперты Роскачества назвали наиболее распространенные способы мошенничества на теме коронавируса в России. Одна из самых используемых схем – ложные сообщения о компенсации за ущерб от COVID-19.