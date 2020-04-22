Показатель смертности от COVID-19 в России составляет меньше 1% – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общий показатель смертности от коронавируса в РФ составляет менее одного процента. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов, общий показатель смертности составляет менее 1%. Это один из самых низких показателей в мире", – сказал Мурашко

Он добавил, что в министерстве постоянно отслеживают ситуацию по коронавирусу в мире, в том числе уделяя особое внимание показателям смертности.

Мурашко также подчеркнул, что перепрофилирование коек должно происходить таким образом, чтобы это негативно не сказывалось на состоянии оказания медпомощи пациентам.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. По его словам, сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

