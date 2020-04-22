В РФ не будут проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство РФ разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, сообщает Росстандарт.

В ведомстве отмечают, что постановление направлено на минимизацию рисков распространения коронавируса.

Россиянам также напомнили о мошенниках на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Распространяемая информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физлицами не соответствует действительности.

Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб

Ранее собственников многоквартирных домов в Москве освободили на три месяца от взносов на капремонт общего имущества. Проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

Онлайн-сервисы и мобильные приложения помогают москвичам получать услуги ЖКУ и оплачивать счета удаленно.