Психолог рассказала, как бороться с зависимостью ребенка от гаджетов

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Психолог Юлия Макарова рассказала Москве 24, что чрезмерное использование гаджетов ребенком в период самоизоляции – проблема, формировавшаяся длительное время. По словам эксперта, отчасти в этом виноваты родители, которые не выпускают из рук телефоны и планшеты и не занимаются дополнительным образованием детей.

"Мы, взрослые, все постоянно сидим в телефонах, было бы странно, если бы дети не брали с нас пример и не вели себя так же. Многое зависит от семьи: то, что мы демонстрируем детям, они начинают перенимать и использовать сами", – сказала Макарова.





Юлия Макарова психолог Те родители, которые все это понимают изначально, сейчас с подобными проблемами не сталкиваются. Они занимались дополнительным образованием ребенка: приучали его к спорту, труду, играм другим, не виртуальным, они и сейчас продолжат это делать. Все это нужно воспитывать с раннего детства, тогда ребенок научится по-другому справляться со скукой, будет понимать, чем себя занять.

По словам психолога, необходимо соблюдать правила использования гаджетов, например отказываться от них за час до сна, делать разминку и зарядку для глаз, шеи и спины.

Кроме того, Макарова подчеркнула, что у ребенка должна быть регулярная смена деятельности.

"Какое-то время ты поиграл в планшете, потом порисовал, отвлекся, поделал уроки, потом посмотрел фильм. Конечно, сидеть по 12 часов в одной игре – это вредно", – пояснила она.

Эксперт обратила внимание, что регулярное чрезмерное использование телефона и планшета ребенком может привести к серьезной зависимости.

"От многочасовых онлайн-игр у ребенка появляется тревога, когда отбирают гаджет, он начинает психовать, ругаться с родителями. Это зависимость", – сказала Макарова. А это, как объяснила психолог, уже клинический диагноз, с которым придется обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что самым опасным гаджетом для детей и взрослых в режиме самоизоляции является телефон. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников.

Он напомнил, что телефоны предназначены исключительно для звонков и отправки кратких сообщений.

На втором месте по опасности, по мнению специалиста, – планшетный компьютер. Он отметил, что многие родители дают их маленьким детям, включая мультфильмы, чтобы они не мешали им находиться в самоизоляции. В результате малыши от двух до пяти лет смотрят их целыми днями.

"Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой", – предупреждает медик.

На третьем месте – ноутбук и компьютер. Врач заметил, что это больше касается взрослых и школьников, которые сейчас работают и учатся дистанционно. Ушников напомнил, что постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму, поэтому советует чередовать работу и отдых.

Врач предупредил, что, если бездумно и постоянно проводить время у экрана телевизора или в телефоне, можно навсегда испортить зрение.



Соболева Илона