Беременным рекомендовали заниматься танцами и йогой на самоизоляции

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Беременным женщинам в период самоизоляции важно сохранять физическую активность, сообщил главный внештатный акушер-гинеколог столичного Депздрава Антон Оленев. По его словам, беременные могут заниматься танцами или йогой в режиме онлайн.
Специалист подчеркнул, что речь о тех женщинах, которые не имеют противопоказаний.
"Для наших пациенток особенно важно соблюдать уровень двигательной и физической активности для сохранения нормальной физической формы к моменту родов и профилактики тромбоэмболических осложнений во время беременности. Двигательная и физическая активность беременных должна быть умеренной, соразмерной их нынешнему положению и общему самочувствию", – приводит слова Оленева Агентство "Москва".
Он напомнил, что на сегодняшний день доступны разные варианты дистанционных занятий гимнастикой, танцами, йогой во время беременности.
По словам Оленева, также нужно регулярно проветривать помещения, правильно питаться и пить достаточно воды.
Врач Маргарита Королева ранее рассказала о способах правильного питания во время режима самоизоляции. В частности, она предложила употреблять пищу в шесть приемов, есть больше салатной зелени и овощей, а также отдавать предпочтение еде, которая укрепляет иммунитет или содержит витамины A и E.
Ранее российские диетологи и вирусологи заявили, что чрезмерный вес может быть дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. Также, согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти две трети из числа серьезно заболевших новой инфекцией имеют избыточный вес. В зоне риска находятся те, чей индекс массы тела больше 40.
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