Эксперт оценил идею использовать конфискованный алкоголь для производства антисептиков

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Предложение сенатора Сергея Рябухина использовать конфискованный нелегальный алкоголь для изготовления антисептиков в борьбе с коронавирусом поддержала доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова. Об этом эксперт заявила в беседе с Москвой 24.

"Вполне разумная идея в промышленных условиях четко отлаженного производства... Так выльют и уничтожат, а для производства антисептика, тем более что в процессе производства будут и лабораторные исследования, и контроль химического содержания и структуры", – сказала Симонова.





Надежда Симонова доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Антисептики не представляют собой чистые спирты, они обычно представляют собой раствор антисептических веществ – специальных химических соединений на основе разных спиртов, в том числе этилового, который мы пьем. Поэтому антисептики эффективно борются с вирусами, нежели обычный спирт, разный алкоголь.

Специалист подчеркнула, что простой водкой в 40 градусов или коньяком можно только вымыть руки, например, в чрезвычайно ситуации, если больше ничего нет.

"Это будет не хуже, чем водой с мылом. Но 40-градусный алкоголь, этиловый спирт в чистом виде не уничтожат многие микроорганизмы, в том числе и вирусы", – заключила Симонова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил применять конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков.

С данной инициативой сенатор обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Стало известно, что письмо с таким предложением направлено премьеру 13 апреля. Рябухин считает, что его мера будет актуальна, если в России повысится спрос на антисептики.

В частности, субъекты федерации получили бы право на использование резервов конфиската при недостатке своего сырья. В соответствии с законодательством, изъятую алкогольную продукцию уничтожают после решения суда.

Парламентарий обратил внимание, что в условиях пандемии коронавируса нужно рассматривать альтернативные меры, решения.

"Доктор 24": "антисептик"



Соболева Илона