Врач предупредил об опасности стерильной чистоты для иммунитета

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Стерильная чистота может оказать влияние на иммунитет и сделать его неадекватным. Особенно дезинфицирующие средства могут негативно сказаться на детском иммунитете, который только формируется. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Как отмечает известный телеврач Евгений Комаровский, в медицине давно есть понятие "болезни высокой чистоты". По его словам, организм с самого рождения готов контактировать с миллиардами бактерий и вирусов.

"Но когда дети растут в стерильной чистоте, иммунитет простаивает, "скучает" и начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее", – отметил педиатр.

Комаровский подчеркнул, что иммунитет, которой остался "без дела", не только ослабевает, но и начинает нападать на себя самого, то есть ведет себя неадекватно.

Специалист отметил, что массовое применение дезинфицирующих средств может обернуться ростом аллергических заболеваний.

Врач-терапевт Маргарита Трубина, в свою очередь, предупредила, что аллергия является только одной стороной вопроса. По ее словам, из-за частой дезинфекции кожи, нарушается ее кислотно-щелочной баланс и убивается "родной" микробиом.

"Все это делает нашу кожу беззащитной перед внешней средой и "открывает двери" болезнетворным микроорганизмам", – приводятся в материале слова Трубиной.

По ее словам, оптимальное средство для мытья рук – обычное мыло и вода.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже отметки в 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призвали граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

