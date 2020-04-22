СФ предлагает делать антисептики из конфискованного алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил применять конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков.

С данной инициативой сенатор обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Стало известно, что письмо с таким предложением направлено премьеру 13 апреля. Рябухин считает, что его мера будет актуальна, если в России повысится спрос на антисептики.

В частности, субъекты федерации получили бы право на использование резервов конфиската при недостатке своего сырья. В соответствии с законодательством, изъятую алкогольную продукцию уничтожают после решения суда.

Парламентарий обратил внимание, что в условиях пандемии коронавируса нужно рассматривать альтернативные меры, решения.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

В РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции.