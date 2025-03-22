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22 марта, 06:55

Общество

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 22 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 22 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в конце марта в Москве

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