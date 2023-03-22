ГД одобрила запрет на задержание подозреваемых при истечении срока давности преступлений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий запрет на задержание подозреваемых в случае, если срок давности уголовного преследования истек. Об этом сообщает ТАСС.

То же касается избрания меры пресечения подозреваемому в аналогичных случаях. Тем не менее это положение не будет распространятся на лица, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение.

Отмечается, что в случае окончательного принятия законопроекта изменения будут внесены в статьи 91 и 97 Уголовно-процессуального кодекса России. Они устанавливают основания для задержания подозреваемых и избрания им меры пресечения.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, поступивших на службу в ВС РФ в качестве добровольцев. Документ был разработан в рамках исполнения поручений президента РФ от 2 декабря 2022, связанных с проведением СВО на Украине.



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