В РФ зафиксировали 12 001 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На территории Российской Федерации за прошедшие сутки зафиксировали 12 001 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, за минувшие 24 часа специалисты зарегистрировали 39 случаев летального исхода из-за заболевания. Кроме того, инфекцию удалось побороть 15 130 пациентам.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 537 883 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время 21 888 648 пациентам удалось вылечиться от COVID-19, 396 938 человек умерли.

21 марта в Оперштабе сообщили о 9 373 новых случаях заражения коронавирусом. Также специалисты зафиксировали 34 летальных исхода и 13 345 случаев выздоровления.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.



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