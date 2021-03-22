Мурашко заявил об отсутствии в РФ программы по вакцинации иностранных туристов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России программы для вакцинации от коронавируса иностранных туристов пока нет, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Пока в России такой программы нет для вакцинации туристов. Пока вакцина законтрактована и отпускается только жителям РФ", – цитирует ТАСС Мурашко.



Сообщалось, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к июлю – августу 2021 года. При этом иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных. Это касается практически всех вакцин.

Если у человека выработались антитела к COVID-19, ему необходимо продолжать носить маску, поскольку он может оставаться носителем инфекции даже при наличии иммунитета.

В России на конец февраля число людей с иммунитетом составило приблизительно 8–9 миллионов. По словам специалистов, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60–70% жителей России.

