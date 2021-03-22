Отстранять работника за отказ от прививки нельзя, если нет эпидемии – Минтруд РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работодатель не имеет права отстранять работника при его отказе от вакцинации, если отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщили в Минтруде в ответ на запрос Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса.

В запросе говорилось, что по закону граждане могут отказаться от профилактических прививок, но обязаны предоставить причины отказа. Ограничением служит наличие у работника медицинских противопоказаний.

В министерстве труда заявили, что если отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка, то гражданин может написать письменный отказ. Если же санитарным врачом вынесено постановление о проведении профилактических прививок, то при отказе работника могут отстранить от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

Одновременно уточняется, что профилактические прививки против коронавируса проводятся добровольно. Прививки делают гражданам с целью избежать возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи российских субъектов и их заместители наделяются полномочиями выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Также Минтруд направил предложения в Минздрав об исключении профилактических прививок в случае, если работник трудится удаленно.

Ранее ВОЗ оценила вакцинацию от COVID-19 в России. Мелита Вуйнович отмечала, что ситуация в РФ находится под контролем.