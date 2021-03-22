Аналитик назвал способ эффективно вложить небольшую сумму денег

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Небольшая сумма денег подойдет для вложения в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды. Об этом рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий в беседе с агентством "Прайм".

Как объяснил эксперт, открытые фонды часто меняют структуру в зависимости от ситуации на рынке. При этом биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

"В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи", – выразил мнение Русецкий.

Специалист также назвал систематическое инвестирование (довнесение средств) одним из лучших способов для долгосрочного накопления.

Ранее аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева назвала сумму накоплений, которая позволит не работать. Специалист посоветовала обратить внимание на истории выигравших джек-пот в лотерее.

До этого сообщалось, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам рассчитывать на хорошую пенсию в старости.

Накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов. При этом медленный рост накоплений не должен смущать людей.