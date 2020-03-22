Установлен средний инкубационный период коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среднем инкубационный период COVID-19 длится 5,1 дня. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
"Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности", – заявили специалисты.
В ведомстве сообщают, что проведенный анализ предполагает, что у около 97,5% людей симптомы коронавируса проявляются в течение 11,5 дней после заражения.
Исследовали также подсчитали, что на каждые 10 тысяч человек на карантине приходится около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.
Специалисты Роспотребнадзора считают, что благодаря точной оценке инкубационного периода заболевания можно будет лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число больных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 266 тысяч, более 11 тысяч человек скончались.
Большинство случаев зарегистрированы в Европе – свыше 128 тысяч человек. За сутки в мире зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1 344 смерти.
На первом месте по количеству смертей тоже Европа, где умерли 6 тысяч человек. В Америке зафиксированы 18 877 случаев заражения и 235 смертей.
В России, по последним данным на 21 марта, число зараженных выросло с 253 до 306. 53 новых пациента – в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву.
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