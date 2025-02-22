Малооблачная погода ожидает москвичей 22 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 22 февраля. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что морозы в Москве отступят 24 февраля. С этого дня температура воздуха приблизится к норме, то есть будет держаться на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов.

Между тем в начале марта в столице ожидается аномальное тепло. Столбик термометра в этот месяц может подняться до 4 градусов. Благодаря этому метеорологическая весна может наступить уже 8 марта, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной.

