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общество

16:49

Иностранцы смогут получить в России QR-код по антителам к коронавирусу

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пребывающие в России иностранные граждане смогут оформить COVID-сертификаты на основании теста на антитела к коронавирусу через портал госуслуг. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации.

"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему Единый портал государственных и муниципальных услуг <...> вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", – указано в документе.

Отмечается, что документ формируется автоматически на русском и английском языке, а также содержит QR-код. Портал госуслуг предусматривает возможность отправки сертификата на электронную почту.

21 февраля россияне начали получать антиковидные сертификаты на основании теста на антитела к коронавирусу. Срок их действия составляет шесть месяцев с даты получения результатов исследования. За первые сутки соответствующие QR-коды оформили свыше 40 тысяч россиян.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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