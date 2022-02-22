В Москве за сутки госпитализировали 646 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 646 человек с коронавирусом. При этом на ИВЛ находятся 499 пациентов, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Еще 12 820 человек выздоровели. В общей сложности количество вылечившихся от коронавируса составило 2 443 899.

За сутки в Москве выявили 4 250 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 85 пациентов.

В России за минувшие 24 часа госпитализировали 17 294 человека. Это на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Всего в стране выявили 135 172 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 796 пациентов, выздоровели 164 293 человека.

