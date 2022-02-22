Мужчины рассказали, что хотят получить в День защитника Отечества

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В подарок на День защитника Отечества мужчины хотели бы получить инструменты или гаджеты, однако женщины в основном планируют им дарить парфюмерию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Почты России".
Так, о планах подарить духи сообщили 28% опрошенных женщин. Еще 19% в качестве презента выбрали сладости, а 18 и 12% – инструменты и гаджеты соответственно. Ситуация с желаниями самих мужчин противоположна: 19% хотели бы получить инструменты, 13% – гаджеты, 10% – бытовую технику. Парфюмерия интересует лишь 6%. При этом больше половины опрошенных представителей сильного пола и вовсе не ждут никаких подарков.
Между тем желания женщин и планируемые мужчинами на 8 марта подарки, наоборот, в основном совпадают. Так, 36% мужчин подарят цветы, 29% – сладости, примерно такое же количество – косметику или парфюмерию. А ожидания женщин распределились в следующем порядке: цветы, товары для дома, косметика и сладости. Не ждет подарков только треть представительниц слабого пола.
Также специалисты "Почты России" выяснили, что 14% россиян обговаривают стоимость подарков, а половина заранее выделяет деньги на них. Представители обоих полов в основном готовы потратить на праздничные презенты от 500 до 3 000 рублей.
Прежде заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на столичных билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах развесили 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества. Также подготовлены специальные видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслировать на фасадах домов-"книжек" на Новом Арбате.
В Москве прошла репетиция салюта перед Днем защитника Отечества
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