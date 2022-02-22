Астропсихолог рассказала, как лучше провести день 22.02.2022

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что 22 февраля 2022 года – хороший день для того, чтобы задуматься о переменах в своей жизни.

Наиболее благоприятный период наступит после 20:00, говорит специалист. Днем же, по словам Инги Лозанчич, ожидается напряженное время для здоровья.





Инга Лозанчич астропсихолог В первую половину дня и в середине дня Луна будет формировать напряжение к Сатурну и Урану. Всем, кто знает, что у них есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, рекомендуется быть внимательными, не перегружаться.

По словам астропсихолога, 22 февраля очень актуальна тема перемен в жизни. День хорош не только для размышлений, но и для действий в этом направлении, добавляет специалист.

"Перемены могут касаться работы, личных отношений, переезда в другую страну, покупки недвижимости или принятия важных решений. К изменениям толкает желание дальнейшего развития и неудовлетворенность тем, что есть. Важно, чтобы путь к переменам начинался с благодарности к тому, что вы уже имеете", – рассказывает она.





Инга Лозанчич астропсихолог Вторник – день Марса. А Марс – это активное действие. Если мы сложим все цифры 22.02.2022, то у нас получается 12. Мы складываем 1 и 2 и получаем 3 – число Марса. То есть это говорит о том, что вектор – действовать. Если вы желаете менять свою жизнь, даже мысли в этом направлении будут весьма актуальны. Они активизируют тонкий план, и действие станет более реальным и более ощутимым в дальнейшем.

Вероятно, у некоторых в последние 4 месяца возникали сложные перипетии в партнерских отношениях, говорит специалист. Вечер 22 февраля – хорошее время для того, чтобы поделиться с друзьями и любимыми чем-то приятным, светлым и добрым, заключила она.

Ранее стало известно, для каких знаков зодиака 2022 год будет особенно удачным. Наиболее благоприятным он окажется для представителей водных и огненных стихий. У таких людей появится возможность поменять свою жизнь к лучшему: будь то карьерный рост или иные перемены, которые дадут человеку больше уверенности в себе.