Аналитик объяснил, кто имеет право на бесплатные лекарства

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Порядка 20 миллионов россиян имеют право на получение бесплатных лекарств. Об этом сообщила заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская в беседе с агентством "Прайм".
Как отметила специалист, около 75% граждан, которым доступны бесплатные препараты, предпочитают получать деньги вместо лекарств.
Петровская напомнила, что список бесплатных препаратов для населения утверждается кабмином страны и регулярно меняется.
"Лекарствами из утвержденного перечня могут воспользоваться все, кто перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Они получают все лекарства из перечня бесплатно, но только в том объеме, который нужен для поддержания их состояния здоровья", – рассказала аналитик.
Льготные лекарства полагаются инвалидам, ветеранам, героям России и СССР, а также героям Соцтруда. При этом в некоторых регионах страны бесплатные препараты доступны многодетным, семьям с детьми до трех лет, детям-инвалидам и гражданам с тяжелыми болезнями. Помимо лекарств, бесплатно населению могут выдавать товары медицинского назначения и специальное питание.
Для получения льготы нужно получить рецепт в поликлинике и обратиться с ним в определенные аптеки. В свою очередь, аптека обязана обеспечить получение препарата или дать альтернативу.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предупреждал россиян об уловках фармацевтов. Он отмечал, что сотрудник аптеки делает это для того, чтобы побудить желание купить более дорогой препарат или приобрести какое-то лекарство дополнительно.
В России сократились продажи аптечных сетей
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