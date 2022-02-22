Финансист рассказал, как банки навязывают клиентам страховку

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Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган объяснил, как и почему банки навязывают клиентам страховку. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

Как пояснил эксперт, каждый проданный полис страхования приносит процент в бюджет банка. Кроме того, страховка позволяет кредитной организации обезопасить себя от неплатежей клиента.

По словам Когана, часто нежелание граждан оформлять продукт приводит к отказу в оформлении кредитов.

Специалист добавил, что страхование может быть изначально прописано в кредитном договоре, поэтому документы следует внимательно читать.

Коган также напомнил, что клиент может отказаться от страховки в течение 14 дней после покупки.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие данные о потенциальных клиентах собирают банки, чтобы оценивать заемщиков.

Как указал эксперт, в первую очередь организацию может заинтересовать кредитный рейтинг, информация о работе и доходах, а также семейное положение.