Иммунолог рассказал, можно ли определить антитела к COVID-19 без теста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что антитела к коронавирусу можно определить только с помощью теста.

"Конечно, самим определить наличие антител никак нельзя. Только по анализу крови, они же в крови находятся", – отметил он.

По словам специалиста, у переболевшего, но не привитого от COVID-19 человека антитела сохраняются на протяжении шести месяцев, а затем начинают быстро падать. У вакцинированных или переболевших и вакцинированных все зависит от того, сколько раз они уже успели привиться, говорит эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Надо различать вакцинацию и ревакцинацию. Когда людям первый раз вводили вакцину, то уровень антител держался где-то 6–8 месяцев, затем начинал достаточно заметно снижаться. Потом когда начали делать ревакцинацию, так называемые бустеры, то антитела в среднем достигали более высокого уровня и держались дольше по времени. Наблюдения были, что и через год уровень антител сохраняется достаточно высокий.

Также более продолжительный иммунитет с более высокими уровнями антител отмечается у тех людей, которые вначале переболели, а потом были привиты. "Это называется гибридный иммунитет", – объясняет специалист.

Владимир Болибок добавил, что количество антител может не зависеть от тяжести перенесенного заболевания. "Тут вообще непредсказуемо. У тех, кто тяжело болеет, бывает и высокий, и низкий уровень антител, все по-разному", – указал он.

Кроме того, по словам эксперта, у нового штамма "Омикрон" есть способность ускользать от иммунитета.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог В принципе, заразиться можно абсолютно при любом уровне антител. Все зависит от дозы заражения. То есть если вы без средств защиты находитесь в одном помещении с больным "Омикроном", то там в воздухе такая концентрация вирусного аэрозоля, что она преодолеет любой иммунитет.

С 21 февраля в РФ поменялись правила выдачи COVID-сертификатов. Получить документ о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании теперь можно, если у человека есть подтвержденные тестом антитела к инфекции. Срок действия QR-кода, оформленного на основании антител, – полгода с даты получения результатов исследования.