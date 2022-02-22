Иммунолог рассказал, можно ли определить антитела к COVID-19 без теста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что антитела к коронавирусу можно определить только с помощью теста.
"Конечно, самим определить наличие антител никак нельзя. Только по анализу крови, они же в крови находятся", – отметил он.
По словам специалиста, у переболевшего, но не привитого от COVID-19 человека антитела сохраняются на протяжении шести месяцев, а затем начинают быстро падать. У вакцинированных или переболевших и вакцинированных все зависит от того, сколько раз они уже успели привиться, говорит эксперт.
Также более продолжительный иммунитет с более высокими уровнями антител отмечается у тех людей, которые вначале переболели, а потом были привиты. "Это называется гибридный иммунитет", – объясняет специалист.
Владимир Болибок добавил, что количество антител может не зависеть от тяжести перенесенного заболевания. "Тут вообще непредсказуемо. У тех, кто тяжело болеет, бывает и высокий, и низкий уровень антител, все по-разному", – указал он.
Кроме того, по словам эксперта, у нового штамма "Омикрон" есть способность ускользать от иммунитета.
С 21 февраля в РФ поменялись правила выдачи COVID-сертификатов. Получить документ о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании теперь можно, если у человека есть подтвержденные тестом антитела к инфекции. Срок действия QR-кода, оформленного на основании антител, – полгода с даты получения результатов исследования.
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