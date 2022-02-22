Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

13:31

Главная / Новости /

Иммунолог рассказал, можно ли определить антитела к COVID-19 без теста

Уровень защиты: можно ли определить антитела к COVID-19 без теста
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что антитела к коронавирусу можно определить только с помощью теста.

"Конечно, самим определить наличие антител никак нельзя. Только по анализу крови, они же в крови находятся", – отметил он.

По словам специалиста, у переболевшего, но не привитого от COVID-19 человека антитела сохраняются на протяжении шести месяцев, а затем начинают быстро падать. У вакцинированных или переболевших и вакцинированных все зависит от того, сколько раз они уже успели привиться, говорит эксперт.

Надо различать вакцинацию и ревакцинацию. Когда людям первый раз вводили вакцину, то уровень антител держался где-то 6–8 месяцев, затем начинал достаточно заметно снижаться. Потом когда начали делать ревакцинацию, так называемые бустеры, то антитела в среднем достигали более высокого уровня и держались дольше по времени. Наблюдения были, что и через год уровень антител сохраняется достаточно высокий.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Также более продолжительный иммунитет с более высокими уровнями антител отмечается у тех людей, которые вначале переболели, а потом были привиты. "Это называется гибридный иммунитет", – объясняет специалист.

Владимир Болибок добавил, что количество антител может не зависеть от тяжести перенесенного заболевания. "Тут вообще непредсказуемо. У тех, кто тяжело болеет, бывает и высокий, и низкий уровень антител, все по-разному", – указал он.

Кроме того, по словам эксперта, у нового штамма "Омикрон" есть способность ускользать от иммунитета.

В принципе, заразиться можно абсолютно при любом уровне антител. Все зависит от дозы заражения. То есть если вы без средств защиты находитесь в одном помещении с больным "Омикроном", то там в воздухе такая концентрация вирусного аэрозоля, что она преодолеет любой иммунитет.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

С 21 февраля в РФ поменялись правила выдачи COVID-сертификатов. Получить документ о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании теперь можно, если у человека есть подтвержденные тестом антитела к инфекции. Срок действия QR-кода, оформленного на основании антител, – полгода с даты получения результатов исследования.

Читайте также

Медведева Светлана

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать