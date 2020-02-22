Осадки и облачность ожидают москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Москве в субботу, 22 февраля, в преддверии праздника. Так, в столице установится облачность, пройдут небольшие осадки, передает портал "Метеоновости".

Метеорологи отмечают, что предстоящим днем московский регион будет находиться на периферии антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, по области – до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 12–14 метров в секунду",– говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице в середине дня установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%.

Также москвичей предупреждали о порывистом ветре в выходные. Сообщалось, что его скорость будет достигать 19 метров в секунду.

На следующей же неделе синоптики прогнозируют похолодание. Во вторник ночью будет от 0 до минус 5 градусов, днем – от минуса 3 до плюс 2.