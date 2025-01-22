22 января, 14:45Общество
Свыше 20 тыс заявок подано в рамках дополнительной регистрации на "Время героев"
Фото: kremlin.ru
Более 20 тысяч заявок уже подано в рамках дополнительной регистрации на программу "Время героев". Общее число заявок на отбор составило почти 65 тысяч, сообщает телеграм-канал проекта.
Как отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, темпы регистрации показывают актуальность и востребованность "Времени героев".
"Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне", – сказал он, добавив, что в российских регионах начнут работать аналогичные программы.
На данный момент на новые должности назначены 18 участников первого потока "Времени героев". Дополнительная регистрация на проект завершится 25 января.
В конце прошлого года участник программы, кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников стал замгубернатора Калужской области. В рамках обучения он проходил стажировку в регионе. Его наставником был местный губернатор Владислав Шапша.
До этого другого участника "Времени героев" Кирилла Лосунчукова назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.