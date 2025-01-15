Более 17,5 тыс заявок подали в рамках дополнительной регистрации на "Время героев"

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Свыше 17,5 тысячи заявок было подано гражданами для отбора на второй поток президентской программы "Время героев", рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, слова которого приводятся в телеграм-канале проекта.

Таким образом, их общее количество с учетом первого потока превысило 61 тысячу. У остальных желающих есть еще время до 25 января, когда регистрация закроется, уточнил Комиссаров.

"До этого времени каждый участник или ветеран СВО может направить нам заявку – как через сайт, так и на почту", – добавил он.

Причем до завершения регистрации участникам также необходимо будет пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

На сегодня уже 18 участников первого потока программы получили новые назначения на ответственные должности, указали в пресс-службе проекта. При этом еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

В конце прошлого года участник программы, кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников стал замгубернатора Калужской области. В рамках обучения он проходил стажировку в регионе. Его наставником был местный губернатор Владислав Шапша.

До этого другого участника программы Кирилла Лосунчукова назначили замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

