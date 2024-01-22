Стоматолог рассказал о пяти главных причинах зубной боли

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Стоматолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов назвал пять главных причин зубной боли, сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что распространенное мнение о причинах зубной боли заключается в том, что ее вызывает кариес. При этом, как подчеркнул специалист, ни эмаль зуба, ни его дентин не имеют нервных окончаний и, следовательно, болеть не могут.

По словам Дахкильгова, именно по этой причине пациенты могут долго не замечать кариес в труднодоступных для обзора в зеркале местах или даже отказываться от визита к стоматологу, поскольку думают, что, если зуб не болит, с ним не происходит ничего страшного.

"Тут кроется ошибка. Боль при кариесе возникает тогда, когда поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина, который уже лежит близко к пульпе. Так возникает чувствительность зуба, реакция на температурные раздражители, сладкое, кислое. Чем глубже полость – тем острее ощущения. Это первая причина зубной боли", – объяснил стоматолог.

Кроме того, в каждом зубе есть пульпарная камера. Это пульпа, где расположен нервно-сосудистый пучок, который нужен для того, чтобы питать зуб необходимыми микроэлементами. Если воспалительный процесс, вызванный кариесом, достигает пульпы и охватывает нерв, то возникает сильная зубная боль, пояснил специалист. То же самое может произойти при травме зуба, уточнил стоматолог, когда инфекция проникает в пульпу через расколотую коронку или корень.

Третья причина – это микротравма в нервных окончаниях десны. Она может появиться даже от застрявшей пищи.

Четвертая причина – воспаление тканей пародонта, задача которых фиксировать зуб в лунке. Воспалительные процессы, которые вызваны инфекциями, не только разрушают пародонт, что в перспективе грозит потерей зуба, но и вызывают боли, сказал Дахкильгов.

Пятая причина – это воспалительные процессы в периодонте, соединительной ткани между корнем зуба и костью. При серьезном периодонтите возникают ноющие боли, которые могут быть довольно резкими.

При этом стоматолог предупредил, что установить причину по характеру боли самостоятельно невозможно. Поскольку основная часть структур зуба скрыта от глаз, изучить их можно только с помощью инструментальных исследований.

Кроме того, напомнил стоматолог, пациент может чувствовать боль в 14-м зубе, хотя на самом деле поражен 15-й зуб. Также есть болезни височно-нижнечелюстных суставов, тройничного нерва и ЛОР-органов, которые могут вызывать боли, отдающие в зубы.

Ранее стоматолог-ортопед Вячеслав Минко рассказал, что во время чистки зубов щетку нужно держать под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов. Он признал, что это может быть неудобным, но это более эффективно, чем двигать щетку горизонтально.



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