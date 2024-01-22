Облачная погода и порывистый ветер ожидаются в Москве 22 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первый день недели, 22 января, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем столбики термометров в Москве будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, по области – от 6 до 11 градусов мороза.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 9 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. На базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 41 сантиметр.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января