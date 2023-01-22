Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жителей столицы предупредили о гололедице и облачной погоде 22 января, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. По области местами снег. Гололедица, местами сильная", – отметили в сообщении.

В Москве ожидается температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье – от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей недели в столице ожидаются небольшие морозы. Позднякова отметила, что самая холодная ночь будет 24 января. Температура воздуха составит 9–11 градусов мороза.

Климатологи назвали нынешнюю зиму "истеричной"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!