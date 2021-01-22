Военно-Грузинскую дорогу закрыли для транспорта из-за непогоды

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Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запретили из-за погодных условий. Об этом сообщает "Интерфакс".

"С 22:00 по московскому времени запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из РФ", – сообщили в Главном управлении МЧС России по Северной Осетии.

В ведомстве сообщили, что данное решение связано с ухудшением погодных условий в Грузии. Закрыть дорогу порекомендовали в пограничной полиции страны, объясняя это невозможностью обеспечить безопасный проезд.

Жителей Москвы ранее предупредили о тумане и гололеде до утра субботы. Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень опасности в столичном регионе из-за гололедицы. Водителей призывают соблюдать дистанцию между машинами, а также не нарушать скоростной режим.

