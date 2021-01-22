Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

11:18

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 629 человек

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечили еще 5 629 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве за сутки выявлено 3 037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 097 человек", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в столице за прошедшие сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. У всех скончавшихся была диагностирована пневмония.

В России за минувшие 24 часа подтвердили 21 513 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 539 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что прививку от коронавируса сделали около 200 тысяч москвичей. Мэр отметил, что горожане все больше проявляют активность по вакцинации от COVID-19. Он напомнил, что в столице развернули 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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