В России выявили 21 513 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 21 513 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом клинических проявлений болезни не было у 2 539 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 3 104, Москву – 3 037, Московскую область – 1 142, Нижегородскую область – 491, Ростовскую область – 391. На Свердловскую область пришлось 385 случаев, на Воронежскую область – 384, Красноярский край – 326, Хабаровский край – 303, Вологодскую область – 300, Пермский край – 296, Челябинскую область – 294, Самарскую область – 286, Республику Карелия – 285, Иркутскую область – 265.

Всего в России зарегистрировано 3 677 352 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,1%, Республике Тыва – 0,2%, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,3%.

За последние сутки умерли 580 пациентов с коронавирусом, за весь период – 68 412. За минувшие 24 часа выздоровели 27 318 человек, за все время в РФ вылечились 3 081 536 человек.

Ранее Сергей Собянин объявил о снятии в Москве части ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сделать это позволило улучшение эпидемиологической ситуации, подчеркнул мэр.