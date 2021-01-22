Операторы попросили оплатить расходы по предоставлению геоданных больных COVID-19 – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Операторы связи просят Минцифры РФ выделить им деньги на возобновление передачи данных о передвижении граждан, которые заболели COVID-19 или контактировали с заразившимися. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента Ассоциации больших данных, главы рабочей группы "Информационная инфраструктура" в АНО "Цифровая экономика" Анны Серебряниковой на имя главы министерства Максута Шадаева.
В письме говорится, что в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам возобновить передачу данных о передвижениях тех, кто заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими.
Как отмечается в материале, просьба касалась планов министерства по перезапуску системы в пяти регионах: Республике Бурятия, Оренбургской области, а также в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.
Возобновление предоставления таких данных операторами повлечет дополнительные затраты, отметила автор письма.
"Следовательно, по нашему мнению, оказание операторами связи услуг по обработке и передаче данных в систему мониторинга должно осуществляться на возмездной основе в рамках договорных отношений", – говорится в письме.
Ранее сообщалось, что компании Apple и Google выпустили тестовые варианты систем, с помощью которых можно будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом. В них встроены специальные API, которые фиксируют контакты заболевшего COVID-19 за последние дни. Система основана на Bluetooth-сигналах телефонов, которые находятся поблизости друг от друга. Эти данные будут получать приложения, созданные органами здравоохранения.
Если же человек заболел коронавирусом, то всем контактировавшим с ним будет приходить уведомление о том, что он контактировал с зараженным. Имя заболевшего не будет указываться.
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