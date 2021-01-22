Диетолог развеяла миф о смузи

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Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, что смузи не всегда является диетическим продуктом. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, одна порция смузи может содержать до 800 килокалорий и 80 граммов сахара. Таким образом, стакан напитка приравнивается к плотному приему пищи, отметила эксперт.

Баррелл добавила, что это относится и к бурому, и коричневому рису, который принято считать диетическим. По словам диетолога, чашка такого продукта может содержать до 40 граммов углеводов, что соответствует 3–4 кускам белого хлеба.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал опасные продукты при похудении. Специалист считает, что на ужин не стоит употреблять пищу с высоким инсулинемическим индексом, поскольку это мешает работе соматотропина. Это гормон, который сжигает жировую ткань во сне.