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Общество

22 января, 13:01

Названы марки машин, которые чаще всего эвакуировали в Москве

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобили марок Volkswagen и Kia чаще всего эвакуировали с московских улиц в 2019 году, сообщили представители АМПП.

Сообщается, что неправильно припаркованные автомобили этих марок перемещали на специализированные стоянки ГКУ "АМПП" по 28 тысяч раз за год.

Тройку лидеров по количеству случаев эвакуации за несоблюдение правил парковки замыкают автомобили Hyundai, их эвакуировали около 23 тысяч раз.

Кроме того, в список самых популярных автомобилей-нарушителей также попали машины Nissan, Mercedes, Skoda, Toyota, BMW и Renault.

"Автомобили, нарушающие правила парковки и оставленные в неположенных местах, создают помехи для другого транспорта и пешеходов, а также могут стать причиной аварий и других происшествий на дорогах. Независимо от того, сколько стоит авто, – правила парковки одинаково действуют на всех, поэтому такие машины перемещаются на специализированные стоянки", – подчеркнули в АМПП.

Решение о том, что автомобиль неправильно припаркован и его следует эвакуировать на специализированную стоянку, принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ.

Ранее стало известно, что на припаркованные возле административного здания в Москве автомобили упали строительные леса.

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