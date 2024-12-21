Памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде

Фото: телеграм-канал "Филимонов LIVE"

Памятник Иосифу Сталину открыли на территории вологодского дома-музея, в котором он отбывал свою ссылку в 1911-1912 годах. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что "мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы". При этом Филимонов добавил, что открытие памятника началось с возложения цветов жертвам репрессий.

Как сообщила ТАСС заведующая музеем "Вологодская ссылка" Анна Шалыгина, памятник изготовил московский скульптор Константин Кубышкин. Это бронзовая фигура Сталина в шинели и головном уборе.

По ее словам, открытие не анонсировали, чтобы не создавать ажиотаж, поскольку территория музея маленькая. Несмотря на это, мероприятие собрало большое количество людей, среди которых были общественники и представители политических партий.

Сам губернатор позже сообщил, что считает Сталина "один из самых грандиозных и величайших деятелей в истории нашей страны, память о котором нужно беречь, чтить и передавать потомкам".

Ранее сообщалось, что последний охранник Сталина Жорж Токарев умер в возрасте 100 лет. Несколько лет назад в интервью он рассказывал, как три месяца обеспечивал безопасность политика на правительственной даче в Сочи.