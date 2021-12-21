Врачи назвали главную угрозу для сердца в новогодние праздники

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Австралийские кардиологи напомнили об опасности так называемого синдрома праздничного сердца перед Новым годом. Об этом сообщает портал Medicalexpress.

Специалисты проанализировали данные 408 тысяч участников из Британского биобанка с целью выяснения, как спиртные напитки влияют на сердце и сердечно-сосудистую систему в целом.

"Мы стремились прояснить взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца, которая часто представляет собой опасные для жизни нарушения сердечного ритма, и внезапной сердечной смертью", – рассказал ведущий исследователь Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг.

Ученые пришли к выводу, что избыток алкоголя увеличивает вероятность инфаркта миокарда. При этом они отметили, что зачастую внезапная сердечная смерть вызвана факторами, которые не связаны с сердцем.

Врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Антон Колединский ранее рассказал, как своевременно выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Эксперт призвал отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также предложил регулярно измерять давление.

