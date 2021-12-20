Исследователи назвали нужное число шагов в день для поддержания здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группа исследователей во главе с доктором Педро Сен-Морисом оценила оптимальное число шагов в день для поддержания здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперты установили, что четыре тысячи шагов уменьшили смертность среди людей в возрасте старше 50 лет вдвое. Этого объема ходьбы достаточно, чтобы продлить здоровую жизнь на 20% по сравнению с теми, кто недостаточно много двигается.

Выявленные показатели были зафиксированы при длительной прогулке, то есть бег не является обязательным условием. При этом можно экспериментировать с темпом и скоростью ходьбы, уточнили исследователи.

Ранее ученые из Японии определили оптимальную для долголетия скорость ходьбы. По данным исследователей, она должна быть на уровне не менее 5,4 километра в час.