Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Во вторник, 21 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 22 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве – от 20 до 18 градусов мороза, по области – от -22 до -17 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер будет северо-западный, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов.
Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.
В связи с похолоданием МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения.
Школьникам Москвы разрешили не ходить на уроки при температуре ниже -25
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