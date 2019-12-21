Глава Чукотки одобрил идею сделать 31 декабря выходным днем

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Губернатор Чукотки Роман Копин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.
Также глава региона обратился к работодателям с просьбой последовать этой инициативе.
Ранее чукотские власти провели опрос в социальных сетях на тему переноса выходного с 28 декабря на 31 число. "За" предложение высказались 80% респондентов.
"Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем – прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам", – отметил Копин в своем Instagram-аккаунте.
Ранее Владимир Жириновский предложил Владимиру Путину план об объявлении 31 декабря выходным днем. В некоторых регионах страны губернаторы уже поддержали и ввели инициативу. Глава государства пообещал подумать о введении выходного дня 31 декабря для всех россиян.
Путин обещал подумать о введении выходного дня 31 декабря