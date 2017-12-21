Пассажиры купили более 123 млн билетов на электрички через автоматы ЦППК

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Свыше 123 миллионов проездных документов было оформлено в билетных автоматах за 2017 год, рассказал исполнительный директор ОАО "Центральная ППК" Максим Дьяконов. Ежедневно компания перевозит порядка 1,6 миллиона пассажиров.

"Сегодня мы перевозим на 30% пассажиров больше, чем в 2010 году. Если быть точным, то в 2017 году мы ожидаем перевезти 572 миллиона человек. Для сравнения: это в 12 раз больше, чем перевозит "Аэрофлот" или же примерно половина всего объема перевозок железнодорожным транспортом в России", – сказал Дьяконов.

Из инноваций последних лет особой популярностью пользуются мультимодальные маршруты. С их помощью жители новых микрорайонов c низкой транспортной доступностью могут пользоваться единым билетом для проезда на автобусе до станции и на электричке. Причем поездка в этом случае осуществляется по специальным тарифам. С 2016 года пассажиры воспользовались мультимодальными маршрутами более 221 тысячи раз.



При этом сами тарифы на проезд в пригородных электропоездах за последние семь лет повысился примерно на 33%. Дьяконов отметил, что пассажиры по-прежнему отдают предпочтение кассам и билетным автоматам, и около 70% приходится на продажи разовых билетов. Но компания намерена развивать инновационные способы оплаты.

"В ближайшие три года мы планируем запустить новую систему продаж, которая позволит переключиться с традиционных касс на онлайн-услуги. Сейчас 40% билетов приобретаются в автоматах, около 60% – в кассах, на долю онлайн-продажи приходится примерно 0,4%. Мы хотим довести этот показатель до 20%", – уточнил исполнительный директор ЦППК.

Для этого компания продолжит программу масштабной реконструкции железнодорожных станций, а также установку валидаторов, которые позволят пассажирам использовать абонементные проездные на платформах без турникетов.



Кроме того, в первом полугодии 2018 года планируется запустить мобильное приложение, объединяющие в себе расписание электричек, приобретение билетов онлайн и ряд других полезных электронных сервисов.

Также в планах компании на ближайшие 10 лет – обновление 70% подвижного состава. Только в ближайшие три года планируется закупить более 100 новых поездов. Помимо этого, объявлен конкурс на закупку поездов, которые будут ходить по диаметральным маршрутам – так называемому наземному метро.



Туристические электрички ЦППК, курсирующие по экскурсионным маршрутам, перевезли в 2017-м около 10 тысяч пассажиров. Все поезда оснащены специальными аудиогидами, всего на сегодняшний день доступно 23 по разным направлениям. С января ими воспользовались 235 тысяч пользователей. К чемпионату миру по футболу, который пройдет в 2018 году, будет доступна английская версия голосовых путеводителей.



Ранее сообщалось, что беспроводной интернет появится еще в 25 электропоездах ЦППК к концу января 2018 года. Уже сейчас сеть Wi-Fi доступна в 69 собственных и арендованных электропоездах повышенного уровня комфортности. В компании уточнили, что за этот год системой Wi-Fi в поездах ЦППК бесплатно воспользовались свыше 900 тысяч пассажиров. Всего с января 2017-го к сети Wi-Fi в электричках подключились примерно 3,5 миллиона раз.