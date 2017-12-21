ЦППК планирует перевезти более 570 млн пассажиров к концу 2017 года

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
"Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) планирует перевезти по итогам этого года более 570 миллионов пассажиров.
По словам исполнительного директора ЦППК Максима Дьяконова, по сравнению с 2010 годом компания перевозит на 30 процентов больше пассажиров, то есть более 500 миллионов человек в год. Услугами ЦППК пользуются до 90 процентов пассажиров в столичном транспортном узле, передает Агентство "Москва".
ЦППК является самым крупным перевозчиком среди пригородных пассажирских компаний в стране. Доля компании в перевозках составляет более 63 процентов.
Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках изменится стоимость проезда в пригородных поездах повышенной комфортности.
19 декабря был установлен очередной рекорд по числу перевозок в столичном наземном транспорте. В этот день поездки совершили 6,63 миллиона человек.
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