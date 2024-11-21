Россиянам рассказали, что делать, если в продукте оказалось опасное вещество

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Если у человека есть доказательства, что он приобрел товар с опасным веществом, то следует обратиться в Роспотребнадзор и в прокуратуру, чтобы попросить привлечь производителя к ответственности. Об этом Москве 24 сообщил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Такое заявление сделал Павлов на фоне обнаружения Россельхознадзором микробной трансглутаминазы ("мясного клея") в куриных сосисках ЗАО "Стародворские колбасы", в сосисках из индейки ООО "Крестьянское хозяйство Макарова И. М.", в твороге ООО "Алтайская буренка" и в пробах детских сосисок ОАО "Великолукский мясокомбинат". А также выявления фальсификации жиров растительного происхождения в плавленом сыре ООО "7 Утра", в молоке ООО "Саратовский молочный комбинат".

По словам эксперта, чтобы взыскать компенсацию за моральный или физический вред, можно обратиться в суд. Если имеется медзаключение о взаимосвязи вреда здоровья и потребления продукта, то можно вернуть потраченные на товар деньги и на устранение последствий вреда здоровью.

Глава Общественной потребительской инициативы обратил внимание, что "мясной клей" свободно продается в рознице. По его словам, эта проблема характерна не только для сосисок и творога, но и для вареной колбасы.



Олег Павлов глава ОПИ Проблема в том, что никто не заявляет о наличии таких добавок, то есть все указывают только разрешенные с точки зрения законодательства компоненты, и это выявляется только после лабораторных исследований.

То же самое касается и других методов фальсификаций, когда в продукты добавляются незаявленные красители или консерванты, ароматизаторы, сырье, есть несоответствия техрегламентам, избыток соли, недостоверные сведения о пищевой ценности, подчеркнул он. Все это является скрытыми от потребителя методами фальсификации, которые применяют недобросовестные производители.



Олег Павлов глава ОПИ К сожалению, мы можем сейчас сказать, что практически вся вареная колбаса и сосиски находится в зоне риска. Потому что те исследования, которые проводит Роскачество и другие профильные организации, показывают, что процент нарушений по такой продукции может достигать 40–60%. То есть, условно, из 10 образцов каждые 6 содержат отклонения.

Павлов отметил, что большинство переработанной пищевой продукции, такой как колбасная, рыбные, мясные, овощные консервы и соки, находятся в зоне риска, потому что на упаковке указывается одно, а в составе будет совершенно другое.

Также эксперт выразил сожаление, что в этих категориях до сих пор не введена маркировка, которая позволяла бы отслеживать и сырье, и конечную продукцию, и поэтому опасность с точки зрения качества сохраняется. Поэтому как минимум потребитель может получить не то, за что платил свои деньги, а как максимум – вред для здоровья, добавил эксперт.

Безопаснее всегда иметь дело с тем, что приготовлено самостоятельно, продолжил он. В данных условиях, пока не введены инструменты контроля реализации изделий, Павлов считает целесообразным не покупать ее, а покупать мясо и готовить колбасы и прочие изделия самостоятельно. По его словам, так человек точно будет знать, что находится в составе продукта.

Ранее сообщалось, что за последние два года объем молочной продукции с признаками фальсификации сократился в 150 раз – с 30 до 0,2%. Таких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе органов власти и вовлечению бизнеса. Кроме того, инструменты маркировки, такие как разрешительный режим и интеграции двух систем, внесли тоже вклад.

